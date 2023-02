Bimbo di 5 anni morto in uno stagno: era in gita con l’asilo

Il corpo senza vita di un bambino di 5 anni è stato ritrovato nello stagno di una casa privata. Il piccolo era in gita scolastica con l’asilo a cui era iscritto in Austria.

L’incidente è accaduto a Mattersburg, nel Burgenland. Prima del ritrovamento, 7 pattuglie di polizia, un’unità necrofila e due droni erano stati mobilitati per le ricerche. Il piccolo è stato rianimato, ma il suo core non ha retto ed è morto poco dopo essere stato ricoverato in ospedale.

Sul caso indaga la procura di Eisenstandt. La prima cittadina di Mattersburg ha parlato di un “tragico incidente”. L’asilo invece ha spiegato di non aver “sbagliato nulla”.