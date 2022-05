Bill Gates: “Ho il Covid, per fortuna ho fatto il vaccino”

Bill Gates ha il Covid. L’imprenditore lo ha annunciato su Twitter con un messaggio in cui fa sapere di avere sintomi moderati e di restare in isolamento fino a quando non starà nuovamente bene. In un altro messaggio sotto al post ha anche sottolineato: “Ho la fortuna di essere vaccinato, anche con dose di rinforzo e di poter accedere a ottime cure mediche”.

Gates, qualche tempo fa, aveva parlato della probabilità dell’arrivo di varianti del virus ancora più pericolose. Per questo il suo obiettivo, ora, è quello di creare un team di esperti all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per prevenire nuove ondate. Intanto, la sua Fondazione spenderà 120 milioni di dollari per aumentare l’accesso alla piccola antivirale per i paesi a basso reddito.