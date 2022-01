Bill Gates lancia l’allarme: “Le prossime pandemie saranno ben peggiori del Covid-19”

Uno degli uomini più ricchi del mondo torna a suonare l’allarme contro i rischi delle pandemie. Secondo Bill Gates, il mondo potrebbe presto trovarsi ad affrontare virus ancora più letali rispetto al nuovo coronavirus e alle varianti emerse nell’arco degli ultimi mesi. Una possibilità che secondo il fondatore di Microsoft i governi devono scongiurare investendo miliardi di dollari.

Lo ha dichiarato in occasione della donazione di 150 milioni di dollari da parte della Bill & Melinda Gates Foundation a favore della Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (Cepi), per combattere Covid-19 ma anche prepararsi a nuove pandemie.

L’organizzazione, che contribuisce a gestire l’iniziativa Covax per distribuire i vaccini Covid nei paesi in via di sviluppo, ha ricevuto la stessa somma anche dalla fondazione britannica Wellcome Trust, che insieme alla Bill & Melinda Gates Foundation è tra i suoi fondatori.

Cronaca / L’epidemiologo Greco (Cts): “Avremo sicuramente altre pandemie, dobbiamo attrezzarci” Cronaca / “Il mondo sta entrando nell’era delle pandemie. Il Covid sarà endemico, possibili nuove ondate”

La Cepi, lanciata a Davos nel 2017 durante l’epidemia di Ebola, intende raccogliere 3,5 miliardi di dollari per portare a meno di 100 giorni i tempi per la produzione di un vaccino. L’organizzazione ha già finanziato lo sviluppo di 14 vaccini, tra cui quelli prodotti da Moderna, AstraZeneca e Novavax.

“Quei vaccini hanno fatto un’enorme differenza e hanno salvato molte vite uscendo molto rapidamente”, ha detto il miliardario americano, secondo quanto riportato da Afp. “Ma il quadro è misto… non abbiamo portato la quantità ai paesi in via di sviluppo con la rapidità che avremmo voluto”, ha aggiunto Gates che ha chiesto ai governi di investire miliardi di dollari per prevenire la diffusione di altre pandemie in futuro.

“Quando si parla di spendere miliardi per risparmiare (…) migliaia di miliardi di danni economici e decine di miliardi di vite, è una polizza assicurativa piuttosto buona”, ha detto Gates secondo quanto riportato dal Financial Times.

Già in passato Gates aveva avvertito della necessità di preparare il mondo a una pandemia. “Abbiamo investito molto poco in un sistema per fermare un’epidemia. Non siamo pronti per la prossima epidemia”, aveva detto nel 2015.

Ieri Gates ha detto che sarà necessaria una “capacità maggiore per la prossima volta” sottolineando come le sperimentazioni di vaccini abbiano portato a “benefici enormi” a livello globale. “Ne sappiamo tutti di più adesso”, ha detto.