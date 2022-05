Gates, che già nel 2015 aveva affermato in un TED Talk che il mondo “non era pronto” per affrontare una pandemia, si è detto comunque ottimista sul fatto che il COVID-19 possa comunque essere “l’ultima pandemia” per l’umanità. Non si tratterebbe di uno scenario probabile ma il rischio di qualcosa di peggio c’è e sarebbe necessario creare una task force per monitorare tutte le emergenze sanitarie globali in quanto attualmente l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha “meno di 10 persone a tempo pieno” impegnate nella ricerca di nuovi virus mortali, basterebbe un investimento da un miliardo di dollari per riunire un gruppo di esperti e prevenire la prossima pandemia.

“Siamo ancora a rischio di una variante” del Covid “più trasmissibile e più mortale. Non è probabile ma c’è un 5% di rischio che non abbiamo visto ancora il peggio” ha dichiarato Gates.

Le parole di Gates arrivano a distanza di qualche giorno da quelle di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, secondo cui le persone dovrebbero comunque continuare a proteggersi dal virus nonostante le minori restrizioni da parte di molti Paesi che stanno lasciando il mondo al rischio di una recrudescenza delle infezioni.

Per evitare la prossima pandemia servono più investimenti e la creazione di una squadra di epidemiologi ed esperti per identificare rapidamente minacce alla salute globale e migliorare la cooperazione fra i Paesi, ha aggiunto Gates. L’ultimo libro scritto dall’informatico americano “How To Prevent the Next Pandemic” serve anche per spingere per la creazione di un team di esperti, la Global Epidemic Response and Mobilization Initiative, sotto la gestione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per prevenire nuove pandemie.