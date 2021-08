Bufera su Biden: “Guardava l’orologio all’arrivo delle bare dei marines”

È bufera sul presidente statunitense Joe Biden, accusato di aver guardato l’orologio durante l’arrivo delle bare dei marines morti in Afghanistan nell’attentato terroristico all’aeroporto di Kabul.

Biden appears to check his watch during the dignified transfer ceremony at Dover Air Force Base. pic.twitter.com/oMsBefnmfS — Benny (@bennyjohnson) August 29, 2021

Nella giornata di domenica 29 agosto, la notte tra domenica e lunedì in Italia, il presidente Usa, accompagnato dalla first lady Jill, ha accolto le 13 bare dei marines caduti in Afghanistan alla base di Dover, in Delaware.

A far infuriare i social ed alcuni esponenti dei Repubblicani è stata un’immagine, diventata virale sul web, in cui Biden sembrerebbe guardare l’orologio al polso dopo essersi portato la mano sul cuore.

“Vergognoso e irrispettoso” è uno dei commenti più ricorrenti postati sui social. “Evidentemente doveva andare in un altro posto” ha scritto qualcun altro.

Nel frattempo, dopo la crisi afghana, la popolarità del presidente statunitense è in netto calo. Biden, nei giorni scorsi, ha parlato più volte alla Nazione confermando la volontà di ritirare le truppe statunitensi dall’Afghanistan entro e non oltre il 31 agosto.