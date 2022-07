“Fine citazione, ripeti la frase”: nuova gaffe di Biden che legge dal gobbo le note finali del suo discorso

Nuova gaffe del presidente Usa Joe Biden, che questa volta ha letto dal gobbo le note finali del suo discorso, scatenando l’ironia dei social.

Nel corso della conferenza stampa durante la quale Biden ha annunciato la firma di un ordine esecutivo a sostegno del diritto di aborto, il presidente americano ha letto anche i suggerimenti che i suoi collaboratori avevano scritto sul gobbo per rendere più efficaci le sue dichiarazioni: “Fine della citazione, ripeti la frase”.

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says “repeat the line” when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N

— Greg Price (@greg_price11) July 8, 2022