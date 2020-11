Ecco perché Biden oggi può diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti

Biden potrebbe diventare già oggi il nuovo presidente degli Stati Uniti. Il candidato dei Democratici è infatti in vantaggio non solo in Nevada e in Arizona, ma anche in uno stato tradizionalmente repubblicano come la Georgia. E persino in Pennsylvania, Biden sta recuperando lo svantaggio e non è escluso che alla fine possa sorpassare Trump. Se facesse bottino pieno, il candidato dei Democratici porterebbe a casa 306 seggi elettorali, ben oltre i 270 necessari per aggiudicarsi la presidenza.

Trump nel frattempo continua a gridare alla frode, con i suoi avvocati che presentano un ricorso dopo l’altro (finora tutti caduti nel vuoto). Il tycoon minaccia di ricorrere alla Corte Suprema, ma la denuncia di brogli non sembra suffragata da alcuna prova concreta ed è quasi certamente destinata a restare poco più di una chiacchiera. Potremmo essere arrivati alla fine di questa corsa alla Casa Bianca. Oggi 𝐉𝐨𝐞 𝐁𝐢𝐝𝐞𝐧 può davvero diventare 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐢 𝐝’𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚.

ELEZIONI USA 2020: I REPORTAGE DI PIETRO GUASTAMACCHIA PER TPI DAGLI USA

