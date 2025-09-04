Berlino, auto travolge un gruppo di bambini: “Diversi feriti, grave un’accompagnatrice”

Un’auto ha travolto un gruppo di bambini a Berlino, nella tarda mattinata di giovedì 4 settembre, nel quartiere di Wedding. A riportare la notizia è stata la Bild, secondo cui vi sarebbero diversi feriti mentre un’accompagnatrice è in gravi condizioni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente: secondo una prima e parziale ricostruzione a investire il gruppo, composto perlopiù da bambini tra i 7 e gli 8 anni, sarebbe stata una Bmw.

Notizia in aggiornamento