Ultimo aggiornamento ore 17:33
Esteri
Esteri

Berlino, auto travolge un gruppo di bambini: “Diversi feriti, grave un’accompagnatrice”

Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente

di Niccolò Di Francesco
Un’auto ha travolto un gruppo di bambini a Berlino, nella tarda mattinata di giovedì 4 settembre, nel quartiere di Wedding. A riportare la notizia è stata la Bild, secondo cui vi sarebbero diversi feriti mentre un’accompagnatrice è in gravi condizioni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente: secondo una prima e parziale ricostruzione a investire il gruppo, composto perlopiù da bambini tra i 7 e gli 8 anni, sarebbe stata una Bmw.

Notizia in aggiornamento

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca