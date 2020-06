Nonna abbandona il nipote in auto per andare giocare al casinò: bambino di 5 anni muore

Un bambino di 5 anni muore di caldo in macchina dopo essere stato abbandonato dalla nonna, la quale lo aveva lasciato da solo per andare a giocare al casinò. L’incredibile vicenda è avvenuta ad Harrah, in Oklahoma, nel 2019, ma è tornata alla ribalta in questi giorni con la condanna a 17 anni di carcere della nonna per negligenza infantile. Secondo quanto ricostruito da alcuni quotidiani locali, Maddox Ryan Durbin, questo il nome del piccolo di 5 anni, era stato affidato alla nonna dai genitori. La donna, però, invece di prendersi cura del bambino ha pensato bene di lasciarlo da solo in auto per andare a giocare al casinò. Il bambino, intrappolato nella vettura sotto il sole cocente e senza aria condizionata, è morto dopo 6 ore di agonia.

Ad allertare le autorità sono stati alcuni passanti, i quali hanno notato il bambino in difficoltà. Ma quando i soccorsi sono arrivati sul luogo per il piccolo non c’era più nulla da fare. Interrogata dalla polizia, la nonna ha ammesso di aver abbandonato il nipote, ma anche affermato che non pensava sarebbe successo nulla di grave. La donna, oltre alla pena detentiva, è stata condannata al risarcimento delle spese funebri sostenute dai genitori del bambino.

