Bambina rimane incastrata ad un aquilone gigante: il video incredibile

E’ successo a Taiwan: una bambina di tre anni è rimasta incastrata alla coda di un aquilone gigante per poi essere trascinata in aria a diversi metri d’altezza. L’incredibile scena è successa durante un festival di aquiloni che si tiene ogni anno presso il Hsinchu Science Park, nel centro della capitale. Tantissima la paura da parte degli spettatori ma, fortunatamente, la bambina ha riportato solo qualche graffio. E una storia da raccontare per tutta la vita.

Una bambina di 3 anni viene catturata da un aquilone e viene mandata in volo durante il festival degli aquiloni di Hsinchu pic.twitter.com/Vbbd9Exz9Y — Antonio (@blusewillis) August 30, 2020

Alla scena hanno assistito le decine di amanti degli aquiloni che si erano radunate nel parco per l’incontro annuale. Nel video si vede la piccola, attaccata al piede alla coda di un lunghissimo aquilone rosa salmone, venire sballottata da una parte all’altra del cielo, tra le urla disperate degli spettatori. Ma poi, proprio quando la bambina stava per essere scaraventata a terra un capannello di persone si è radunato per prenderla al volo, evitando così che si facesse male e che, quello che oggi è solo un brutto ricordo, potesse trasformarsi in una terribile tragedia.

