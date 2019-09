Tragedia a scuola: bambina di 10 anni muore soffocata da una carota

Una bambina di 10 anni muore a scuola, soffocata da una carota.

La tragedia è avvenuta a Worcester, nel Massachusetts, negli Stati Uniti.

Secondo quanto raccontato dai media statunitensi, Marilyn Ofobi Korankyewaa, una bambina di 10 anni, è deceduta lo scorso 17 settembre, dopo un’inutile corsa in ospedale.

La bambina, infatti, era nella mensa scolastica quando ma ingoiato una carota che, però, le è rimasta incastrata in gola. La ragazzina, infatti, ha iniziato a tossire e a respirare con fatica. Poi si è recata in bagno insieme a un amico, ma la situazione è presto peggiorata.

Quando l’amico si è reso conto della gravità della situazione ha avvertito il personale del Belmont Community School, che si è precipitato ad aiutare la ragazza e ad avvertire i soccorsi.

La bambina è stata successivamente trasportata in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. I genitori, sconvolti dalla tragedia, hanno chiesto che venga fatta luce sulla vicenda.

“Come si può morire mangiando carote” si chiede una delle parenti della piccola Marilyn, che non riesce a darsi pace per ciò che è accaduto.

Madre infila una pagnotta in bocca alla figlia di 2 anni per soffocarla: la sua colpa era aver fatto briciole