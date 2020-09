Tesla a guida automatica viaggia a 150 km all’ora in autostrada: il guidatore stava dormendo

Il conducente stava dormendo quando la polizia ha accostato l’auto che correva a tutta velocità in autostrada. Sembrava che non ci fosse nessuno alla guida del veicolo e, invece, gli agenti hanno trovato il guidatore di 20 anni addormentato con il sedile reclinato. Aveva impostato il “pilota automatico” alla sua Tesla Modello S. L’assurdo episodio è avvenuto vicino a Ponoka, nello Stato dell’Alberta (Canada), lo scorso luglio, ma è stato reso noto soltanto ora in vista del processo previsto per dicembre.

Secondo quanto riporta il Guardian, il veicolo viaggiava a 150 km/h (il limite di velocità sulla gran parte della rete autostradale canadese è di 110 km/h) e il conducente è stato incriminato per guida pericolosa. Accanto a il 20enne nell’auto c’era anche un’altra persona addormentata.

Leggi anche: Le rivelazioni shock di due testimoni: “È stato Elon Musk a picchiare Amber Heard, non Johnny Depp”

Potrebbero interessarti Von der Leyen zittisce l'eurodeputato di destra che la contesta sui migranti Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3mila persone si ammalano di brucellosi Il "curioso caso" di Denis: uomo di 32 anni che sembra un bambino