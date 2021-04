L’Austria acquista 1 milione di dosi del vaccino russo Sputnik V

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha confermato che l’Austria intende acquistare un milione di dosi del vaccino russo Sputnik V, specificando che il paese lo utilizzerà solo quando sarà autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema).

“Abbiamo accettato di acquistare un milione di dosi del vaccino Sputnik V che è già utilizzato in oltre 50 paesi”, ha detto Kurz in una nota, affermando che anche i Verdi, partner nella coalizione di governo con il suo Partito Popolare Austriaco, hanno acconsentito a ordinare i vaccini russi. “Speriamo in una rapida registrazione da parte dell’Ema perché ogni vaccino aggiuntivo ci aiuta a salvare vite umane, dare posti di lavoro e tornare alla vita normale il prima possibile”, ha aggiunto.

Nelle scorse settimane Kurz ha anticipato in diverse occasioni la finalizzazione dell’accordo per l’acquisto dei vaccini russi realizzati dal Fondo russo per gli investimenti. Il cancelliere austriaco aveva anche lasciata aperta la possibilità per il paese di utilizzare il vaccino tramite un’autorizzazione d’emergenza rilasciata dall’autorità nazionale, una scelta presa solamente dall’Ungheria tra i paesi membri dell’Unione Europea.

Il nuovo ministro alla Salute conferma

Nella stessa giornata del 19 aprile, si è insediato a Vienna il nuovo ministro alla Salute e agli affari sociali, Wolfgang Mueckstein, subentrato a un altro membro dei verdi, Rudolf Anschober, che la scorsa settimana si era dimesso a causa di problemi di salute dovuti al carico di lavoro durante la pandemia. “Gli ultimi 15 mesi pesano come 15 anni”, aveva detto Anschober la scorsa settimana. Anche Mueckstein, che si è presentato alla cerimonia per il giuramento senza cravatta e in scarpe da ginnastica, ha confermato che l’Austria attenderà il responso dell’Ema per utilizzare Sputnik V, definito un “buon” vaccino, affermando che l’autorizzazione dell’Ema è un prerequisito “importante”, secondo quanto riportato dall’emittente ORF.

