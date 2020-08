Australia, surfista salva la moglie da uno squalo prendendolo a pugni

Un surfista ha salvato la moglie dall’attacco di uno squalo bianco, saltandogli addosso e prendendolo a pugni in testa. Alla fine l’animale ha lasciato andare la donna, che così si è salvata. L’episodio è avvenuto in Australia, e precisamente a largo di una spiaggia vicino a Port Macquarie, a circa 400 km a Nord di Sydney nella giornata di ieri, 15 agosto 2020.

La 35enne è stata morsa due volte alla gamba destra da uno squalo bianco di tre metri. “Il suo partner ha iniziato a picchiare l’animale fino a quando non l’ha lasciata”, si legge nel comunicato della polizia. “Lo squalo non intendeva lasciarla, allora il surfista vicino è intervenuto e, di fatto, è saltato sullo squalo e ha iniziato a colpirlo finché non l’ha mollata”, ha raccontato Steven Pearce, presidente del Salvataggio Surfisti dello Stato australiano, che ha definito l’impresa come “un incredibile atto di coraggio”.

La donna è stata portata in elicottero in ospedale a Newcastle, dopo aver rimediato gravi ferite alla coscia e al polpaccio. Pearce ha evidenziato come negli ultimi tempi gli attacchi di squali sono aumentati in modo preoccupante: “Ci sono dei casi in cui le persone stanno adottando tutte le giuste cautele ma purtroppo si trovano nel posto sbagliato nel momento sbagliato”.

Per 24 ore le spiagge di Port Macquarie sono state chiuse, per permettere di rintracciare l’animale. Il marito della giovane aggredita non ci sta a passare come un eroe: “In quella circostanza chiunque avrebbe fatto lo stesso”, ha dichiarato l’uomo minimizzando la sua impresa.

Leggi anche: 1. L’impressionante video di un’aquila che cattura uno squalo e sorvola la spiaggia / 2. Squalo attacca una barca e la azzanna: il video del terrificante incontro ravvicinato / 3.Due adolescenti si ritrovano faccia a faccia con uno squalo. Urla di terrore | VIDEO

4. Sbranata viva da tre squali sotto gli occhi dei genitori / 5. Lo squalo balena sta per mangiare la plastica: a salvarlo è una biologa | VIDEO

Potrebbero interessarti Putin a Lukashenko: "Russia pronta a intervento militare se necessario" Coronavirus, a Berlino riaprono i bordelli ma sesso è vietato Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Rimbalzo contagi Ue, corsa ai rimpatri