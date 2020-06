Due adolescenti si ritrovano faccia a faccia con uno squalo. Urla di terrore | VIDEO

Incontro ravvicinato tra due adolescenti e uno squalo nelle acque del Nuovo Galles del Sud, in Australia. La giovane Taia e il fratello Baxter Hanley stavano facendo snorkeling e provando a cacciare piccoli pesci quando hanno avuto uno spaventoso faccia a faccia con uno squalo toro. “Ero pietrificato” ha detto Baxter, il più giovane dei due. Il video è stato registrato proprio da Taia e messo su Facebook.

Nel video si vede all’improvviso comparire lo squalo che poi sembra rincorrere per un breve lasso di tempo i due adolescenti. “Ad essere sincero, non avrei mai pensato di vedere uno squalo. Ho sempre saputo che erano lì, ma non ho mai pensato che sarebbe accaduto a me”, ha spiegato il ragazzo. La zona è famosa proprio per l’alta concentrazione di squali e in sole 12 ore sono stati avvistati tre esemplari. Tanto che i surfisti sono stati costretti a rifugiarsi in altre spiagge.

LEGGI ANCHE: Squalo attacca una barca e la azzanna: il video del terrificante incontro ravvicinato/ 2. Sbranata viva da tre squali sotto gli occhi dei genitori/ 3. Lo squalo balena sta per mangiare la plastica: a salvarlo è una biologa | VIDEO

Potrebbero interessarti La commovente storia del cucciolo di foca orfano allattato da una pecora Lo spettacolare video del cane che, da solo, “muove” migliaia di pecore Uccidono “Rafiki”, il capo dei gorilla di montagna. Bracconieri rischiano ergastolo