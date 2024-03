Attentato a Mosca, le immagini dell’assalto al Crocus City Hall | VIDEO

Nella serata di ieri decine di persone sono morte, e un centinaio sono rimaste ferite, a seguito del terribile atto terroristico avvenuto a Mosca, al Crocus City Hall. La strage è stata rivendicata dall’Isis-K. Le immagini dell’attentato, filmate anche da persone presenti nella sala concerti, hanno subito fatto il giro della rete. Si sentono gli spari all’interno dell’edificio, opera del commando di cinque persone che, armato di kalashnikov, avrebbe agito per mano del sedicente Stato islamico, sparando all’impazzata sulle persone che si trovavano all’interno della struttura. C’è chi prova a fuggire disperato, chi è incredulo e terrorizzato per quanto è improvvisamente accaduto. “Ero seduto nella parte superiore della hall. Abbiamo sentito dei colpi d’arma da fuoco. All’inizio non capivamo cosa stesse succedendo, poi ho visto arrivare i terroristi e sparare all’impazzata, prima di gettare un molotov e dare tutto alle fiamme”, racconta un testimone. Ecco alcune immagini del drammatico attentato a Mosca.

