Terrore nella capitale russa. Mosca è tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni ’90 quando nella serata di ieri un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala da concerti a nord-ovest del centro, il Crocus City Hall, aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori. Gli attentatori — almeno 5 — hanno agito a volto coperto, con armi pesanti e dimostrando una preparazione militare. Secondo le forze di sicurezza russe sarebbero in fuga. L’Isis ha rivendicato l’attentato su Telegram, e dagli Usa arrivano conferme sulla credibilità della rivendicazione. Di seguito tutti gli aggiornamenti in diretta di oggi sull’attentato a Mosca.

Ore 10 – Fsb: “I fermati avevano contatti con Kiev” – Dopo l’attentato nella sala concerti vicino Mosca, “i criminali (le persone arrestate nella regione di Bryansk, ndr) intendevano attraversare il confine tra la Federazione Russa e l’Ucraina” e comunque “avevano contatti rilevanti” con la parte ucraina: è quanto sostengono i servizi di sicurezza russi. Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti.

Ore 10 – Hamas condanna attacco terroristico a Mosca – Il movimento islamista palestinese Hamas ha «condannato fermamente l’attacco terroristico che ha preso di mira i civili nella capitale russa, Mosca, causando la morte di decine di persone e il ferimento di molte altre». In un comunicato stampa, il gruppo al potere alla Striscia di Gaza ha espresso «le piu’ sentite condoglianze alla leadership russa, al popolo e alle famiglie delle vittime di questo atroce attacco. Auguriamo una pronta guarigione ai feriti ed esprimiamo la nostra piena solidarieta’ alla Russia, al suo popolo e alle famiglie delle vittime di questa tragedia».

Ore 9.30 – Strage di Mosca, il bilancio dei morti sale a 93 – È salito a 93 il bilancio dei morti per l’attentato a una sala concerti alle porte di Mosca. Lo hanno reso noto gli inquirenti, il Comitato investigativo russo. Lo riferisce l’agenzia russa Tass.

Ore 9.20 – Intelligence russa Fsb: fermate 11 persone tra cui “4 terroristi” – Il direttore dell’Fsb, l’intelligence russa, ha informato il presidente Vladimir Putin del fermo 11 persone, tra cui 4 terroristi, che hanno partecipato all’attacco terroristico nella sala concerti alle porte di Mosca. Lo ha reso noto il servizio stampa del Cremlino. Lo riferisce l’agenzia Tass.

Ore 8.45 – Interpol pronta a collaborare con autorità russe – L’Interpol è pronta a collaborare fornendo sostegno alle autorità russe sulle indagini per l’attacco alla Crocus City Hall a Mosca. Lo afferma il capo della polizia internazionale, Jurgen Stock, che condanna con forza l’attacco. «Condanno fermamente l’attacco al Crocus City Hall, che è stato un atto terribile contro civili innocenti. I nostri pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e i loro amici. L’Interpol è pronta a fornire supporto alle indagini delle autorità russe», scrive Stock su X.

Ore 8.30 – Almeno 2 sospetti in fuga arrestati nella regione di Bryansk – L’auto, una Renault, a bordo della quale viaggiavano dei sospettati per l’attentato nell’auditorium della regione di Mosca, è stata ritrovata nel distretto di Karachi, regione di Bryansk. Lo ha confermato il deputato russo Alexander Khinshtein, secondo cui l’auto non si è fermata all’alt delle forze dell’ordine e ha tentato la fuga. Durante l’inseguimento sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco e l’auto si è ribaltata. Un presunto terrorista è stato arrestato sul posto, gli altri sono fuggiti nel bosco circostante. Un secondo sospettato è stato quasi subito trovato e arrestato. Nell’auto sono stati trovati una pistola PM, un caricatore per un fucile d’assalto AKM e passaporti di cittadini del Tagikistan.

Ore 8.30 – Strage a Mosca: tre bimbi tra le vittime, oltre 100 ricoverati – Ci sono anche tre bambini tra le vittime dell’attentato terroristico in una sala concerti alla periferia di Mosca. Lo hanno reso noto le autorità. Il ministero per Situazioni di Emergenza ha pubblicato anche “l’elenco aggiornato” dei ricoverati in ospedale e si tratta di 107 persone. Lo riportano le agenzie russe. Oltre 600 donatori hanno già donato il sangue nelle prima ora di funzionamento dei centri trasfusionali nella regione di Mosca.

Ore 3.30 – Il governatore di Mosca: “Praticamente domato” l’incendio nell’auditorium – L’incendio scoppiato nell’auditorium di Krasnogorsk a seguito dell’attacco terroristico è stato “praticamente domato”. Lo ha comunicato il governatore della capitale russa, Andrei Vorobiov “Ci sono ancora alcuni focolai, ma l’incendio è stato praticamente domato. I soccorritori sono riusciti ad entrare nella struttura, il cui tetto è parzialmente crollato”, ha scritto su Telegram il governatore.

Ore 2 – La Casa Bianca conferma: avevamo avvertito Mosca di possibili attentati – La Casa Bianca ha confermato le indiscrezioni di stampa secondo cui gli Stati Uniti avevano avvertito Mosca all’inizio di marzo di un attacco terroristico che avrebbe potuto colpire “grandi raduni” a Mosca. “All’inizio di questo mese, il governo americano aveva informazioni su un piano per un attacco a Mosca contro grandi raduni e concerti” e le “ha condivise con le autorità russe”, ha detto la portavoce del Consiglio oer la sicurezza nazionale Adrienne Watson.

Ore 1 – Attentato Mosca, Putin augura pronta guarigione ai feriti – Il presidente russo Vladimir Putin ha augurato una pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite nell’attacco terroristico di ieri sera a Mosca. Lo riporta l’agenzia di stampa Tass.

Ore 00.30 – Usa hanno informazioni di intelligence che avvalorano la rivendicazione Isis – Gli Stati Uniti hanno notizie di intelligence che confermano la rivendicazione dell’Isis dell’attentato di Mosca. Lo ha riferito a Reuters un esponente Usa.