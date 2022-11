Le artiste iraniane sfidano il regime mostrandosi senza velo | VIDEO

Alcune artiste iraniane hanno sfidato il regime mostrandosi in un filmato senza velo in segno di protesta e sostegno al movimento Donna, vita libertà.

A postare il video sul suo profilo Instagram, che vede protagonisti anche attori e cineasti uomini, tra cui il regista Hamid Pourazri, è stata l’attrice Soheila Golestani.

“Lo spettacolo è finito e la verità viene smascherata i nostri veri eroi, le persone senza nome. Non rimettiamo in evidenza i nostri errori. Ancora una volta facciamo pratica e impariamo… Ci sono innumerevoli modi e speranza in un nuovo giorno, tanta” ha scritto l’interprete sui social.