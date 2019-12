È morto suicida a 47 anni Ari Behn, scrittore ed ex genero del re di Norvegia. Era l’ex marito della principessa Martha Louise e nel 2017 era stato tra coloro che avevano accusato l’attore Kevin Spacey di molestie sessuali. Non è noto quando sia avvenuto il decesso, ma la notizia è stata confermata dal suo portavoce.

Behn è stato “una parte importante della nostra famiglia per molti anni e abbiamo con noi un buon ricordi di lui”, hanno commentato in una dichiarazione congiunta il re Harald e la regina Sonja. “Siamo grati di averlo conosciuto e siamo dispiaciuti che le nostri nipoti abbiano perso il loro amato padre”.

Autore di numerosi romanzi e opere teatrali, Behn aveva sposato la principessa Martha Louise nel 2002. I due si erano conosciuti tramite la madre di lui, che era la fisioterapista della principessa.

La coppia aveva avuto tre figlie, Maud, Leah ed Emma, per poi separarsi nel 2016 e divorziare l’anno seguente. “Ci sentiamo in colpa perché non siamo più in grado di assicurare alle nostre figlie l’ambiente che meritano”, commentò la principessa.

Nel 2017 Behn fu tra gli accusatori di Kevin Spacey: disse che nel 2007 l’attore lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la Pace.

Suscitò grandi polemiche un video che lo ritraeva durante una festa a Las Vegas in compagnia di prostitute che assumevano droga.

