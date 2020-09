Argentina, scena hard in diretta durante una seduta della Camera: deputato si dimette | VIDEO

Una scena piuttosto imbarazzante per un deputato durante una seduta virtuale della Camera argentina. Nel bel mezzo di una discussione sulle misure di protezione del sistema pensionistico nazionale, un politico, Juan Ameri, si è reso protagonista di una scena hot trasmessa in diretta su uno schermo gigante. Mentre l’onorevole Carlos Heller stava illustrando il progetto del governo sul tema, Ameri dedicava attenzioni speciali ed esplicite alla sua compagna seduta accanto a lui. Neanche a dirlo, l’episodio è divenuto virale in pochi minuti sui social.

Increduli il presidente della Camera, Sergio Massa, e tutte le persone collegate in diretta per la seduta, che hanno assistito alla scena in videoconferenza. Nello specifico, il deputato ha baciato il seno della fidanzata. Dopo aver sostenuto di aver compiuto un “gesto di affetto” nei confronti della compagna credendo che in quel momento la connessione internet fosse interrotta, il deputato ha dichiarato: “Non ho avuto in alcun modo l’intenzione di mancare di rispetto a questa onorevole Camera e ai miei colleghi deputati e deputate o al popolo di Salta che mi ha eletto. Cosciente della responsabilità che la mia carica rappresenta, pongo a disposizione la mia rinuncia come deputato nazionale”. Di fronte allo scandalo e alle critiche immediate ricevute, Juan Ameri ha presentato le proprie dimissioni.

Potrebbero interessarti Parigi, quattro accoltellati vicino alla ex sede di Charlie Hebdo Usa, uomo muore per “troppa liquirizia”. I medici: “Ne mangiava una confezione e mezza al giorno” Covid, volontari sani infettati per accelerare sul vaccino: il test nel Regno Unito fa discutere