La società Amundi nomina la sua prima donna Ceo, ma con uno stipendio inferiore al predecessore

Il colosso francese del risparmio Amundi ha scelto Valérie Baudson per ricoprire il ruolo di Ceo, in sostituzione di Yves Perrier, che diventerà Presidente. Classe 1971, Baudson è stata già deputy ceo e membro del comitato di gestione generale di Amundi, nonché braccio destro di Perrier. Amundi fa parte del gruppo bancario Credit Agricole, che conta già molte donne in ruoli apicali, ma nessuna in prima posizione.

Eppure non è tutto oro quello che luccica: la scelta del gruppo, in un settore che soffre più di altri della mancanza di donne in ruoli dirigenziali, nasconde una forte contraddizione, perché stando alle politiche di remunerazione di Amundi emerge che la nuova Ceo guadagnerà un terzo del suo predecessore. In linea con le cosiddette “best practices” che incentivano il merito, la manager percepirà un stipendio fisso e uno variabile, fino a un massimo di 2 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi. Nel 2020 Perrier aveva invece percepito 3 milioni di euro (di cui uno di fisso e due di variabile) e aveva devoluto la metà del suo bonus (un milione di euro) alle persone particolarmente colpite dalla pandemia

Dunque c’è un prezzo da pagare per la scalata di una donna ai vertici del colosso europeo del risparmio gestito: uno stipendio inferiore del 33 per cento rispetto a un uomo. Un fatto che rischia di screditare e rendere la scelta apparentemente all’avanguardia della società Amundi un vero boomerang per il gruppo.

Leggi anche: 1. Cuppi (Pd): “Elezioni a Bologna? Renzi usa le donne come fossero bandiere” 2. Per la prima volta una donna presidente del Cnr: ecco chi è Maria Chiara Carrozza 3. L’italiana Alessandra Galloni sarà la prima donna a dirigere l’agenzia Reuters in 170 anni di storia

Potrebbero interessarti Usa, 13enne colpito a morte dalla polizia: “Era armato”. Ma aveva le mani alzate | VIDEO Covid, Israele revoca l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto Dalla Serbia agli Emirati Arabi, dalla Russia alle Mauritius: è boom del turismo vaccinale