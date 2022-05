Amber Heard: “Quando Johnny Depp mi penetrò con le dita per cercare la droga”

Da settimane Amber Heard e Johnny Depp sono a processo in Virginia. Oggi per la prima volta la donna ha depositato la sua prima testimonianza sulle presunte violenze fisiche e sessuali che avrebbe subito da parte dell’ex marito. In lacrime l’attrice non ha lesinato alcuni dettagli sulle serate a base di droga che li vedevano protagonisti e che sarebbero sfociate in violente liti. In particolare Amber Heard ha raccontato di quando Depp l’avrebbe penetrata con le dita cercando la sua cocaina.

“Mi ha strappato la parte sopra del vestito, poi la biancheria intima e ha continuato “cercando nella cavità”. Diceva di cercare la sua cocaina. Come avrei potuto nasconderla? Non aveva senso che stesse insinuando questo. Ha infilato e iniziato a girare le dita dentro di me. Ricordo di aver pensato che Johnny avrebbe cambiato idea: quella sera sono andata a dormire e il giorno dopo sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. Non ricordo di avere avuto più alcuna conversazione con lui sull’accaduto. Tutti ridevano e si divertivano e io mi sentivo così sola perché nessuno sapeva che cosa fosse successo”.

L’attrice ha poi aggiunto altri dettagli sulla loro complicata relazione: “Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse, non sapevo cosa fare. Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano, c’era un barattolo di cocaina vicino”. Dispiaciuto, Johnny poi si sarebbe scusato: “‘Non lo farò più’, diceva: ‘Pensavo di aver messo a bada questo mostro'”. Amber Heard, poi, ha raccontato un altro episodio di violenza risalente a un viaggio alle Bahamas in cui erano presenti anche i due figli di Johnny Depp. In quell’occasione, secondo quanto svelato dall’attrice, Depp la minacciò di morte: “Mi prese per il collo e restò così per un minuto dicendo che avrebbe potuto ammazzarmi e che ero un imbarazzo per lui”.