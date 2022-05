Amber Heard al processo: “Non dimenticherò le botte di Johnny Depp”

“Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata”: Amber Heard racconta al processo che Johnny Depp ha intentato nei suoi confronti per diffamazione quello che, a suo dire, sarebbe stato il primo episodio di violenza subito per mano dell’ex marito.

“Sono qui perché il mio ex marito mi ha fatto causa, non ho parole per descrivere quanto è orribile” ha dichiarato l’attrice, per la prima volta sul banco dei testimoni a Fairfax in Virginia.

“Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano”. Secondo Heard, inoltre, “c’era un barattolo di cocaina vicino”.

L’attore, poi, le avrebbe chiesto scusa singhiozzando: “Non lo farò più, diceva: ‘Pensavo di aver messo a bada questo mostro'”.

“Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quanto questo sia doloroso – ha aggiunto l’interprete – È orribile per me stare qui per settimane e rivivere tutto”.

Amber Heard, poi, ha raccontato un altro episodio di violenza risalente a un viaggio alle Bahamas in cui erano presenti anche i due figli di Johnny Depp. In quell’occasione, secondo quanto svelato dall’attrice, Depp la minacciò di morte: “Mi prese per il collo e restò così per un minuto dicendo che avrebbe potuto ammazzarmi e che ero un imbarazzo per lui”.