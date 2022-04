Amber Heard defecò nel letto di Johnny Depp: “Un orribile scherzo andato storto”

Starling Jenkins III, autista e guardia del corpo di Johnny Depp dal 1993, ha testimoniato in tribunale nel processo per diffamazione contro Amber Heard iniziato lo scorso 11 aprile. In particolare ha riferito che l’attrice una volta gli disse che defecare nel letto che al tempo condivideva con Depp fu “un orribile scherzo andato storto”. Jenkins ha ricordato di aver accompagnato l’attrice di Aquaman al Coachella nel 2016. Mentre guidava, avrebbero avuto “una conversazione nella quale lei alluse a una sorpresa che aveva lasciato nella camera da letto del mio capo”, a seguito di un litigio che li aveva messi nuovamente contro prima che partisse. La “sorpresa” era “la defecazione” e la Heard gli disse che fu “un orribile scherzo andato storto”.

Sul banco dei testimoni, Depp ha aggiunto che gli fu “mostrata una foto” della “sorpresa” in questione, avvenuta dopo che lui e la sua allora moglie avevano litigato durante la festa per il 30esimo compleanno di lei, subito prima che si recasse al Coachella. “Ero andato dal signor Bett e gli ho detto: “Lei è al Coachella. Penso che sia un buon momento per andare a prendere alcune delle mie cose e portarle via, specialmente quelle che mi stavano più a cuore, e lui ha detto: “Non credo che questo sia un buon momento per andare”. Pensai che invece era il momento perfetto, non sarebbe tornata a casa per due giorni. Ed è lì che mi ha mostrato una fotografia sul suo telefono… era una fotografia del nostro letto, e sul mio lato del letto, c’era materia fecale umana”.

L’attore pare abbia inizialmente riso dello “scherzo” dato che “era così bizzarro e così grottesco che potevo solo ridere. Quindi non sono andato lì quel giorno”, poi ha spiegato che la sua ex moglie “cercò di incolpare i suoi cani”, aggiungendo: “Sono Yorkshire terrier, pesano circa 4 libbre ciascuno. La fotografia che ho visto, conoscendo bene il loro stile di vita, non poteva essere relativa ai cani…”.