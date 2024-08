L’Algeria difende la pugile Imane Khelif: “Per noi è una figlia e una campionessa”

Esteri / Gaza, Wafa: "4 morti in un raid di Israele contro un'abitazione". Idf: "Ucciso un comandante della Jihad Islamica". Biden a Netanyahu: "Ci sono le basi per un cessate il fuoco. Ma l'uccisione di Haniyeh non aiuta". Hamas invoca una "giornata della rabbia". L'ambasciata turca a Tel Aviv issa la bandiera a mezz'asta. Il governo dello Stato ebraico protesta