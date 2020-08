Avvocato, blogger e scomodo oppositore: chi è l’antagonista di Putin ricoverato per avvelenamento

Alexei Navalny, chi è l’oppositore russo “avvelenato”

Avvocato, blogger, ma soprattutto oppositore politico. Alexei Navalny, 44 anni, è l’antagonista per eccellenza del presidente russo Vladimir Putin. Sposato con due figli – Daria (che studia negli Usa) e Zakhar. Attualmente è leader del partito Russia del Futuro, fondato da Boris Nemtsov nel 2011. In queste ore è incosciente ed è ricoverato in terapia intensiva in ospedale dopo essere stato apparentemente avvelenato. La sua portavoce Navalny ha spiegato che Alexei Navalny stava volando dalla Siberia verso Mosca e il suo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza quando si è sentito male.

“Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè – afferma Yarmysh -. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina. I medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito attraverso il liquido caldo”, ha aggiunto. Navalny è nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici all’Ospedale di emergenza n.1 di Omsk, ha confermato l’agenzia di stampa statale Tass.

Ma chi è Alexei Navalny, l’oppositore russo “avvelenato”? L’attivista politico è tra le figure più importanti dell’opposizione russa. Navalny è salito alla ribalta nel 2008, quando il suo blog che denunciava la negligenza e la corruzione nella politica russa ha richiamato l’attenzione del pubblico. In breve comincia a focalizzare le sue indagini anche sui politici e sul governo, diventando grande critico del presidente Putin.

Laureato in legge, ha studiato poi all’Università di finanza del governo russo. Nel 2010 viene selezionato per il programma Yale World Fellows organizzato dalla celebre Università di Yale e rivolto ogni anno a circa venti leader emergenti provenienti da tutto il mondo.

Nella veste di blogger di inchiesta con la sua Fondazione anti-corruzione, Navalny e il suo team hanno denunciato la corruzione e il clientelismo che dilaga dalle amministrazioni locali fino alle più alte sfere dello Stato. Sul popolare canale YouTube dove l’oppositore e i suoi collaboratori pubblicano le loro inchieste i loro video – confezionati per arrivare in modo efficace fino al più semplice cittadino – sono diventati un vero e proprio genere in Russia, visti da milioni di persone.

Per questo, Navalny si è fatto molti nemici in diversi settori: dalle imprese di Stato, ai governi regionali, passando per le forze dell’ordine, fino al Parlamento e al governo. Il Fondo anticorruzione segue il denaro, lo traccia, getta luce sulle ricchezze non dichiarate o accumulate in modo sospetto e spiega come la corruzione proliferi nel sistema creato da Putin in 20 anni di potere.

Dal 2011 organizza grandi manifestazioni in favore della democrazia, contro la corruzione dei politici e contro Putin e i politici suoi alleati. E proprio nel 2011, Navalny viene arrestato per la prima volta, trascorrendo 15 giorni in prigione.

Dopo essere stato rieletto presidente nel 2012, Putin ha ordinato al comitato investigativo russo di avviare un’indagine penale sul passato di Navalny. L’anno successivo l’attivista è stato incriminato e condannato nuovamente, questa volta per cinque anni, per presunta appropriazione indebita nella città di Kirov. Tuttavia, è stato rilasciato il giorno successivo in attesa dell’affermazione di un tribunale superiore. La sentenza è stata successivamente sospesa.

Nonostante fosse coinvolto in problemi legali, Navalny ottiene l’autorizzazione per candidarsi alle elezioni come sindaco di Mosca nel 2013. Il raggiungimento del secondo posto dietro l’alleato di Putin Sergei Sobyanin è un successo travolgente che ha galvanizzato il movimento di opposizione russo. Nel 2014, il suo Partito del Progresso è stato l’unico insieme a RAS-PARNAS di Boris Nemzov ad opporsi all’annessione della Crimea.

Nell’aprile 2017 è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito all’occhio con un colorante chimico, un attacco che ha danneggiato in modo permanente la cornea destra. Navalny ha accusato le autorità russe di avergli impedito di cercare cure mediche all’estero. Alla fine il Consiglio per i diritti umani del Cremlino gli ha permesso di recarsi in Spagna per un intervento chirurgico agli occhi.

Nel 2018, Navalny vince le votazioni presidenziali online con il 58 per cento, mentre il vincitore delle vere elezioni presidenziali, il presidente Vladimir Putin, si posiziona terzo con il 15 per cento. Nel novembre 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia a risarcire Navalny con 50mila euro per danni morali, 1025 per danni materiali, e 12.653 euro per le spese sostenute per i suoi molteplici arresti subiti sul territorio russo valutati come politici, contro la libertà di espressione e privi di una reale motivazione.

Nel 2018, Navalny è stato incarcerato per 30 giorni, e poi per altri 20 giorni. Nell’aprile 2019, la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che la Russia aveva violato i diritti di Navalny tenendolo agli arresti domiciliari durante il caso di appropriazione indebita di Kirov. E sempre nel 2019 alle Elezioni alla Duma di Mosca arriva la prima vittoria elettorale per Navalny, i candidati del progetto Voto Intelligent ricevono più voti della lista di Russia Unita.

Solo poche settimane dopo essere stato rilasciato da una pena detentiva di 10 giorni, Navalny è stato nuovamente incarcerato per 30 giorni nel luglio 2019 per aver violato le rigide leggi russe di protesta. Il leader dell’opposizione ha accusato la Russia di averlo avvelenato con un agente allergico mentre era in prigione.

Ora Alexei Navalny “è in coma e in condizioni gravi”, secondo quanto dichiara la sua portavoce, la quale ha anche sottolineato che “la polizia è stata chiamata in ospedale su nostra richiesta”. La donna, inoltre, ha accusato i medici: “Solo due ore fa erano pronti a condividere qualsiasi informazione e ora stanno chiaramente giocando per il tempo e non dicono quello che sanno”. Secondo i media locali, il leader dell’opposizione russa sarebbe stato avvelenato con “ossibutirrato di sodio, un potente psicodislettico”.

Leggi anche: 1. Russia, approvata la riforma della Costituzione: Putin potrà governare fino al 2036 / 2. L’ascesa della Russia di Putin non passa solo dalla Siria

Potrebbero interessarti Obama: "È in gioco la democrazia, Trump tratta presidenza come un reality” Russia, il leader dell'opposizione Navalny in terapia intensiva: "L'hanno avvelenato" Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Macron: “Non possiamo chiudere tutto il Paese”. Oms: “Apertura scuole solo dove il rischio è basso”