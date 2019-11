In Africa le donne hanno meno accesso a internet rispetto agli uomini

In Africa aumenta il divario di genere tra uomini e donne nell’accesso a Internet. A dirlo è un nuovo rapporto dell’International Telecommunications Union (ITU),organizzazione internazionale che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni e nell’uso delle onde radio. I numeri parlano chiaro: in Africa il 33,8 per cento degli uomini usa Internet rispetto al 22,6 per cento delle donne. E la differenza di genere è in aumento dal 2013.

Le conseguenze per le donne sono preoccupanti, come spiega Susan Teltscher dell’ITU. “Le donne non hanno accesso a nessuna delle informazioni disponibili su Internet, né alle numerose applicazioni disponibili tramite smartphone che possono aiutarle nella comunicazione, nell’accesso all’istruzione, alla salute, ai servizi governativi”, ha detto.

Secondo Teltscher, “questo ha ovviamente conseguenze importanti perché sono sostanzialmente escluse da un mondo sempre più digitale”. “Le donne hanno già meno accesso all’istruzione rispetto agli uomini, guadagnano meno e sono meno rappresentate nelle posizioni dirigenziali e di governo”.

Il rapporto avverte che il divario di genere digitale potrebbe perpetuare o addirittura aggravare le disparità di lunga data. Per questo l’ITU chiede ai governi di investire nella formazione delle competenze digitali per le donne e in tecnologie mobili più convenienti come, ad esempio, gli smartphone.

Leggi anche:

Gender gap: in Italia tutti ne parlano ma nessuno fa qualcosa (di G. Cavalli)

In Africa una donna su quattro giustifica le violenze domestiche

Ruanda, 25 anni dopo: così le donne hanno cambiato il paese, oggi in parlamento gli uomini sono in minoranza

Potrebbero interessarti Gli Usa pronti a togliere dazi alla Cina per 112 miliardi di dollari Ryanair, spuntano crepe in tre Boeing 737: gli aerei messi fuori servizio Yemen, pace fra governo e separatisti del Sud appoggiati dai sauditi

L’altra faccia del pianeta: ecco tutti i paesi del mondo senza connessione Internet

Le donne africane che usano prodotti pericolosi per sbiancarsi la pelle