AFGHANISTAN NEWS: DOPO GLI ATTENTATI DI KABUL | ULTIME NOTIZIE 29 AGOSTO 2021

Dopo 20 anni i talebani hanno riconquistato il controllo di Kabul, la capitale dell’Afghanistan. Giovedì 26 agosto 2021, alcune esplosioni si sono verificate nella zona dell’aeroporto, dove sono in corso le operazioni di evacuazione della popolazione. L’attacco, che ha ucciso almeno 170 persone e ne ha ferite circa 150, è stato rivendicato dall’Isis-K. In risposta all’attentato, ieri un drone lanciato dagli Usa ha ucciso un terrorista dell’Isis nella provincia di Nangarhar. Secondo l’esercito statunitense, la vittima è uno dei pianificatori dell’attentato all’aeroporto di Kabul.

AFGHANISTAN, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 17.15 – Cnn, eliminata “minaccia imminente da Isis-K – Un esponente del Pentagono ha detto a Cnn che il raid con un drone a Kabul ha eliminato una “minaccia imminente dell’Isis-K” contro l’aeroporto di Kabul.”Siamo fiduciosi di aver colpito con successo l’obiettivo”, ha riferito all’emittente statunitense. L’attacco potrebbe essere stato un evento separato dal lancio del razzo che in precedenza ha colpito un’area residenziale nei pressi dell’aeroporto di Kabul, uccidendo un bambino.

Ore 16.40 – Attacco Usa con drone – Un portavoce dell’esercito americano ha confermato a Reuters che gli Stati Uniti hanno attaccato con un drone un veicolo che trasportava “più” attentatori suicidi dell’Isis-K diretti all’aeroporto di Kabul.

Ore 16.00 – Raid Usa a Kabul – Gli Stati Uniti hanno lanciato un raid a Kabul, colpendo il veicolo in cui si trovava un attentatore suicida che intendeva colpire l’aeroporto della capitale afghana. Lo riporta Reuters, citando due funzionari statunitensi, secondo cui l’obiettivo del raid erano miliziani dell’Isis-K, gruppo responsabile degli attentati suicidi contro l’aeroporto di questa settimana. Non è al momento chiaro se l’esplosione avvertita in precedenza sia dovuta all’attacco statunitense. La notizia del raid è stata confermata anche dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid.

Ore 15.00 – Esplosione a Kabul: “Caduto un missile vicino all’aeroporto” – Violenta esplosione a Kabul alle 14.30 ora italiana. Secondo le prime informazioni, un razzo avrebbe colpito una casa vicino all’aeroporto, in una zona residenziale nell’area di Khajeh Baghra. Lo scalo non dovrebbe essere stato colpito e al momento non è chiaro se ci siano vittime.

Ore 12.50 – Talebani vietano musica e voci donne a Kandahar – I talebani hanno vietato alle emittenti radio e televisive nella provincia di Kandahar, nel Sud dell’Afghanistan, di trasmettere musica e voci femminili. Lo riporta l’agenzia di stampa afghana, Pajhwok.

Ore 12.45 – Talebani uccidono noto cantante tradizionale – I talebani hanno “brutalmente ucciso” Fawad Andarabi un cantante noto in tutto l’Afghanistan. “Portava soltanto gioia alla sua valle e alla sua gente”, ha detto su Twitter l’ex ministro afghano dell’Interno Masoud Andarabi, denunciando la sua uccisione. I talebani hanno trascinato il cantante fuori dalla sua casa e lo hanno ucciso, nella città di Andarab, nella parte meridionale della provincia di Baghlan.

Ore 11.10 – Oltre 2mila giornalisti afghani vogliono lasciare il paese – La Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) ha ricevuto oltre 2mila richieste di aiuto di giornalisti afghani che vogliono lasciare il paese e sta negoziando con i talebani una operazione per farli partire. Fonti dell’Ifj affermano che vi è “panico e disperazione” fra i giornalisti rimasti. “Speriamo che i talebani cooperino con noi”, ha detto Dear, mentre si avvicina il 31 agosto quando gli americani concluderanno il loro ritiro.

Ore 09.50 – Boris Johnson ai militari, “Vostro sacrificio non invano” – Il premier britannico, Boris Johnson, ha scritto una lettera al personale militare che ha partecipato alla missione in Afghanistan invitandoli a “sentirsi profondamente orgogliosi” per quanto ottenuto dal 2001. La missiva è stata condivisa sui social dallo stesso BoJo, nel giorno in cui l’ultimo volo militare britannico da Kabul ha fatto ritorno mettendo fine a 20 anni di presenza militare britannica nel Paese.

Ore 07.00 – I talebani hanno isolato l’aeroporto di Kabul: civili afghani bloccati – Tutti i paesi occidentali, Stati Uniti esclusi, hanno terminato le loro operazioni di evacuazione dall’Afghanistan. I talebani hanno isolato l’aeroporto di Kabul, rafforzando i controlli per le vie di accesso allo scalo. Sono ancora molti i civili afghani che non sono riusciti a lasciare il Paese, tra cui diversi collaboratori dei Paesi occidentali. L’unica possibilità per loro è che i talebani acconsentano a proseguire con l’evacuazione di alcuni civili, prospettiva che però al momento appare poco probabile.

Intanto il presidente Usa Joe Biden ha affermato che i comandanti dell’esercito ritengono “altamente probabile” un nuovo attacco terroristico nelle prossime 24-36 ore.

