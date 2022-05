Afghanistan, le giornaliste sfidano i talebani: in tv a viso scoperto

Le presentatrici televisive sfidano l'ordine dei talebani di coprire i volti in onda

Le giornaliste dei principali canali televisivi afgani hanno deciso di andare in onda senza coprirsi il viso, sfidando l’ingiunzione del governo dei talebani secondo cui entro oggi, sabato 21 maggio, avrebbero dovuto, come tutte le donne del Paese, nascondere anche il volto e non più solo la testa con un velo.

All’inizio del mese, il leader supremo dei talebani, Hibatullah Akhundzada, ha emesso un diktat affinché le donne si coprano completamente in pubblico, compreso il viso, possibilmente con il tradizionale burqa.

Le emittenti TOLOnews, Shamhad TV e 1TV hanno trasmesso tutti programmi in diretta con i volti delle presentatrici visibili. “Le nostre colleghe sono preoccupate che se si coprono il viso, la prossima cosa che verrà loro detto è di smettere di lavorare”, ha detto il capo del notiziario di Shamhad TV, Abid Ehsas. “Questo è il motivo per cui finora non hanno rispettato l’ordine”, ha detto all’AFP, aggiungendo che il canale aveva richiesto ulteriori discussioni con i talebani sulla questione.

Ordini talebani come questo hanno indotto molte giornaliste a lasciare l’Afghanistan da quando i talebani sono tornati al potere. “Sto pensando di lasciare il Paese. Decreti come questo costringeranno molti professionisti ad andarsene”, ha aggiunto una giornalista, che ha preferito restare anonima, all’agenzia di stampa francese.