“Devo andare via dall’albergo”: paura in diretta per la giornalista collegata dall’Afghanistan | VIDEO

“Devo andare via dall’albergo”: paura in diretta per la giornalista collegata dall’Afghanistan

Paura in diretta per la giornalista freelance Cecilia Sala, che sta raccontando sul campo, da Kabul, l’Afghanistan appena riconquistato dai Talebani. In collegamento un programma televisivo, Sala ha ricevuto in diretta un’allarme, lanciato per via degli spari che hanno colpito le finestre dell’Hotel in cui alloggiava. “Devo andare via dall’albergo”, ha dichiarato la giornalista. E ha interrotto il collegamento.

Gli spari provenivano dalle armi dei talebani, che tentavano disperdere una manifestazione di donne contro il Pakistan, a favore della resistenza nel Panshir. In una storia Instagram, Sala ha raccontato che è stata costretta a chiudersi in bagno, di essere in salvo e che l’obiettivo dei talebani non erano gli ospiti del suo hotel. “Sparavano in aria per disperdere i manifestanti (terrorizzarli, arrestarli) Ma hanno colpito alcune finestre delle stanze del mio albergo e mi sono dovuta chiudere in bagno”, ha scritto.