Afghanistan, il 29 febbraio la firma dell’accordo di pace fra Usa e talebani

Sta per iniziare una settimana che potrebbe rivelarsi storica e portare alla fine di due decenni di guerra in Afghanistan: gli Usa e i talebani hanno annunciato infatti – dopo un anno di negoziati – di essere pronti a firmare un accordo di pace.

La firma ufficiale dovrebbe avvenire il prossimo 29 febbraio 2020 a Doha, in Qatar. Ma c’è una condizione senza la quale non si arriverà a nessun accordo: da domani, sabato 22 febbraio, parte infatti un periodo di 7 giorni di riduzione delle violenze in Afghanistan. Solo se ci sarà davvero una de-escalation sul campo, ha precisato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, ” sarà possibile andare avanti con la sigla dell’accordo fra Stati Uniti e talebani”.

L’accordo, hanno assicurato i talebani, consentirà l’inizio di negoziati diretti tra gli afghani, opportunità finora negata dai ribelli, e prevede il ritiro progressivo delle truppe Usa dal Paese e la liberazione di quasi la metà dei miliziani detenuti dalle forze afghane.

Un esponente dell’ufficio politico dei ribelli in Qatar, Abdul Salaam Hanafi, ha spiegato che il primo passo dopo la firma dell’accordo sarà la liberazione di 5.000 talebani detenuti, in cambio di 1.000 prigionieri del governo. Secondo Kabul nelle carceri afghane sono detenuti circa 11.000 miliziani. Secondo Hanafi, alla cerimonia per la firma a Doha ci saranno membri dell’Ue, del Consiglio di sicurezza dell’Onu e del Consiglio di cooperazione islamica.

Secondo le prime indiscrezioni, entro 135 giorni dopo la firma dell’accordo di pace tra Usa e talebani ci sarà il ritiro dei primi 5.000 soldati statunitensi dall’Afghanistan.

