Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha promesso di battersi finché la libertà per le donne di ricorrere all’aborto “diventi universale ed effettiva (…) ovunque nel mondo”, a partire dall’inserimento del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza “nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

L’annuncio è arrivato oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, quando Macron ha presieduto la cerimonia in cui si è suggellato l’inserimento di questo diritto nell’articolo 34 della Costituzione francese, come previsto da un voto del parlamento francese.

Ma, malgrado le polemiche con il Vaticano, per il capo dell’Eliseo, che proprio un anno fa aveva promesso alle donne di dare dignità costituzionale al diritto all’aborto, non basta. “Condurremo questa lotta nel nostro continente, dove le forze reazionarie attaccano sempre e prima i diritti delle donne, poi i diritti e tutte le libertà delle minoranze e di tutti gli oppressi”, ha detto oggi Macron, che ha confermato la volontà di inserire la “libertà di ricorrere all’aborto (…) nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

Tuttavia, neanche questo passo sarebbe sufficiente. “Non è la fine di una storia”, ha aggiunto Macron, che ha promesso di lottare perché “questo diritto diventi universale ed effettivo” e “finché non verrà mantenuta la promessa di uguaglianza per tutta l’umanità”.

“Lotteremo perché questo diritto diventi universale ed effettivo al di là dell’Europa”, ha dichiarato il presidente francese.“Non troveremo pace finché questa promessa non sarà mantenuta ovunque nel mondo”.