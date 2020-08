La polizia lo crede morto: 30enne si nasconde per 5 anni nei boschi

È la trama perfetta per un film la storia di Ricardas Puisys, oggi 35enne, che era scomparso nel 2016 e sul quale incombeva l’ipotesi dell’omicidio. Di nazionalità lituana, Puisys lavorava in un’industria alimentare a Chatteris nel Cambridgeshire, nel Regno Unito, e l’ultima volta era stato visto assieme a un gruppo di lituani. Poi di lui più nulla. Un vero e proprio giallo: dopo cinque anni in cui non dava segni di sé, la polizia lo ha ritrovato in un bosco.

Puisys si è nascosto per scappare da qualcosa, sebbene non sia ancora completamente chiaro da che cosa. L’ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è che si sia dileguato per sottrarsi a una situazione di sfruttamento e di minacce: che fosse cioè tenuto in condizioni di schiavitù da una gang di trafficanti di esseri umani, costringendolo a lavorare gratis nei campi o in qualche stabilimento clandestino della zona, possibilmente collegato ad attività criminali. Vicende analoghe sono emerse spesso negli ultimi anni nel Regno Unito.

All’inizio di luglio si è scoperto che Puisys in realtà era ancora vivo e si era dato alla macchia nei pressi della cittadina di Wisbech a poco meno di 30 km di distanza: “Viveva in una sistemazione nel sottobosco, davvero ben nascosta”, confermano gli agenti, “si era nascosto di sua volontà e non aveva parlato con nessuno per diverso tempo”.

“Abbiamo volutamente aspettato per annunciare il suo ritrovamento, volevamo garantire la sua incolumità. Adesso è al sicuro e stiamo lavorando affinché ottenga il supporto necessario, dopo aver vissuto per diverso tempo in condizioni decisamente precarie”, confermano i detective.

Potrebbero interessarti Ragazzo dato per disperso, dopo sei giorni trovato il suo corpo quasi integro nello stomaco di un coccodrillo Cambogia, bimbo di sei anni ucciso da uno sciame di api in giardino Libano: esplosioni al porto di Beirut, almeno 10 morti