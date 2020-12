Covid, 200 turisti britannici in quarantena scappano da Verbier

Circa 200 turisti britannici sono fuggiti nella notte dalla lussuosa località sciistica svizzera di Verbier infrangendo le misure restrittive sulla quarantena emanate dal governo elvetico per contenere la diffusione della variante inglese del Covid scoperta nel Regno Unito. La notizia la riporta il Guardian.

“Molti di loro sono rimasti in quarantena per un giorno prima di scappare indisturbati nella notte”, ha detto al quotidiano SonntagsZeitung, Jean-Marc Sandoz, portavoce del comune di Bagnes, definendo l’intera situazione “la settimana peggiore che la nostra comunità abbia mai vissuto“.

In seguito al rilevamento della nuova mutazione del Covid-19 in Gran Bretagna, il 21 dicembre le autorità svizzere hanno annunciato che tutte le persone arrivate dal Regno Unito dal 14 dicembre avrebbero dovuto autoisolarsi per 10 giorni dalla data di arrivo.

Le nuove regole della quarantena si applicano anche ai centinaia di turisti britannici che avevano programmato di trascorrere le vacanze di Natale a Verbier, un villaggio alpino situato nel comune di Bagnes nel Canton du Valais, soprannominato “Little London” dai locali per l’alto numero di visitatori britannici che compongono il 20 per cento dei turisti durante una tipica stagione invernale. Le autorità svizzere sono riuscite a rintracciare circa 420 visitatori dal Regno Unito, a cui è stato detto di andare in quarantena.

