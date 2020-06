“Purtroppo noi sappiamo che il COVID-19 è particolarmente aggressivo sui corpi umani già debilitati da altre malattie, ebbene il virus della crisi economica dovuta alla pandemia è particolarmente virulento perché non attacca un corpo sano, attacca un corpo che già da 12 anni combatte con una serie di forti deficienze legate alla crisi finanziaria del 2008 e alle misure di austerità con cui essa è stata in larga misura, almeno in Europa, combattuto – con il risultato che questi due aspetti si alimentano e in una certa qual misura si peggiorino mutuamente”: questi i temi al centro dell’incontro di approfondimento organizzato da ICINN & LISE con il Professor Gaetano Sabatini (Professore Ordinario di Storia economica all’Università Roma Tre e Direttore dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea – CNR), Giampaolo Conte (Università Roma Tre) e Alessandro Albanese Ginammi (Università Europea di Roma).

