Standard & Poor’s conferma rating Italia, outlook stabile

Standard & Poor’s aggiorna il rating e l’outlook dell’Italia

L’agenzia internazionale Standard & Poor’s ha mantenuto invariato a ‘BBB’ il rating dell’Italia e ha confermato l’outlook a ‘stabile’. La comunicazione è arrivata nella serata di oggi, venerdì 23 aprile 2021, come da regolamento dopo la chiusura dei mercati azionari.

Lo scorso ottobre S&P Global aveva innalzato il suo outlook da negativo a stabile e confermato il rating BBB, due gradini al di sopra del livello “junk”, che andrebbe a esercitare una pressione al rialzo sui tassi d’interesse del debito italiano. A motivare la decisione, sei mesi fa, erano stati gli effetti previsti degli stimoli economici a livello nazionale e europeo, che avrebbero contribuito a rilanciare la crescita, uniti alla politica monetaria della Bce, che ha contribuito a schiacciare i tassi d’interesse in tutta l’Eurozona.

Cosa sono le agenzie di rating

Le agenzie di rating sono società private che formulano e assegnano giudizi sulla solidità finanziaria di soggetti che, per finanziarsi, emettono titoli di debito sui mercati. Questi giudizi sono detti, appunto, rating. Oggetto di valutazione possono essere sia aziende private che emettono obbligazioni sia Stati che emettono titoli di Stato. I rating sono importanti perché forniscono agli investitori una indicazione su quanto quell’azienda o quello Stato è affidabile, ossia in grado di restituire il denaro ricevuto in prestito, maggiorato dei relativi interessi.

Leggi anche: Agenzie di rating: che cosa sono e cosa fanno

Potrebbero interessarti L’ex Ad e Presidente di Scania, Franco Fenoglio a Tpi: “Bene lo stop di Cina su Iveco, ma ora l’Italia intervenga con un piano industriale” Banca Ifis: approvato il bilancio 2020, Frederik Geertman è il nuovo a.d. Il risultato della sanatoria Bellanova? Mancano i lavoratori nei campi