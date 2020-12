“Se qualcuno morirà, pazienza”: la frase shock del presidente di Confindustria Macerata

“Anche se qualcuno morirà, pazienza”. È la frase shock pronunciata dal presidente di Confindustria Macerata, Domenico Guzzini. Ospite dell’evento online “Made For Italy per la Moda” Guzzini ha commentato così la prospettiva di nuove chiusure per le festività natalizie: “Significa andare a bloccare un retail che si stava rialzando per la seconda volta da una crisi. Le persone sono un po’ stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Anche se qualcuno morirà, pazienza. Così diventa una situazione impossibile per tutti”.

