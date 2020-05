Satispay estende le sue partnership nel settore della GDO

Carrefour, Iper La grande i, Unes Supermercati, Sigma, Bennet e Conad Centro-Nord, alcune tra le più importanti aziende operanti nel settore della grande distribuzione organizzata, mettono a disposizione dei propri clienti la comodità dell’innovativo servizio di mobile payment Satispay, il circuito alternativo alle carte di credito e debito efficiente ed estremamente conveniente, già utilizzato da oltre un milione di persone.

Andrea Allara, Chief Business Development Officer di Satispay dichiara: “L’adesione a Satispay di queste nuove sei insegne è una decisa conferma di quanto sia ormai percepito il valore aggiunto che il nostro innovativo servizio può portare sia alla clientela finale che agli esercenti. La GDO si è dimostrata attenta fin dall’inizio alla rivoluzione in atto nei metodi di pagamento. Oggi più che mai, all’interno di un contesto emergenziale che ha visto questo segmento particolarmente coinvolto negli effetti del lockdown, il settore si è ulteriormente convinto dell’utilità di Satispay come mezzo per eliminare il contante, potenziale veicolo per il virus e come strumento per adottare le nuove misure nel rispetto della distanza di sicurezza, a cui ci siamo dovuti abituare”.

La sei nuove catene di supermercati e ipermercati che scelgono Satispay, portano così l’innovativo servizio di pagamento a coprire un totale di 20 insegne e circa 5.000 punti vendita. Ma il settore si mostra sensibile anche oltre confine e infatti, spinti dal valore aggiunto che Satispay ha dimostrato di portare al mercato anche nell’emergenza pandemia sviluppando, tra l’altro, a tempo di record il servizio “Consegna e Ritiro”, è stato siglato il primo accordo internazionale in Lussemburgo, con la catena francese Auchan Retail, che nel Granducato ha dieci punti vendita e gestisce con Satispay i pagamenti del servizio Les Paniers, un sito dedicato ai beni essenziali, creato ad hoc per consegne a domicilio e Click&Collect.

Grazie alla tecnologia di QR Code Dinamico che Satispay ha integrato in tutti i punti vendita di queste catene, i clienti Bennet, Carrefour, Conad Centro Nord, Iper La grande i, Unes Supermercati, e Sigma potranno pagare alla cassa con Satispay selezionando il punto vendita in cui si trovano direttamente dalla lista negozi in app: automaticamente l’app aprirà la fotocamera del dispositivo del cliente per inquadrare il QR Code dinamico relativo alla propria spesa mostrato sul pin pad alla cassa.

