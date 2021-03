Primavera di Impresa lancia l’iniziativa per la “Rinascita” delle aziende italiane: racconta la tua impresa in un video di 2 minuti

Agli inizi della pandemia di Covid noi di TPI abbiamo intervistato Cristina Nati, presidente della Cooperativa Crisis e ideatrice di Primavera di Impresa, l’iniziativa regionale nata in Toscana per premiare la creatività e l‘innovazione delle piccole medie imprese locali. Il premio di Primavera di Impresa oggi conta una rete di ben 230 imprese e 4800 addetti, un successo straordinario. Proprio per questo lo scorso marzo abbiamo chiesto a Cristina Nati se quel modello vincente, che mette al centro la condivisione di idee tra imprese, fosse esportabile anche in altre Regioni italiane. Un anno fa non era possibile ma oggi grazie alla straordinaria adesione di un numero sempre più alto di aziende lo è.

Primavera di Impresa sta preparando una serie di sorprese per la rete sempre più corposa di aziende che aderiscono all’iniziativa e ha esteso lo spazio anche a realtà al di fuori dei confini regionali della Toscana. La filosofia di Primavera di impresa è la contaminazione di idee, lo scambio e la condivisione che ha come fine la crescita e lo sviluppo delle imprese italiane. “Dobbiamo ripensare a un modo di fare business“, spiega Cristina Nati, “perché con il Covid il modo di fare impresa è cambiato”.

Primavera di Impresa lancia il “contest” di Rinascita per le aziende italiane: racconta la tua impresa in un video

“Andiamo incontro a una Primavera di Rinascita“, aggiunge la presidente e ci racconta l’idea per l’Equinozio 2021. “Per il prossimo 21 marzo stiamo chiamando a raccolta tutte le aziende della rete che sono riuscite a rimodulare quei progetti sui quali stavano lavorando prima del Covid. Progetti di creatività e rinnovazione dell’azienda. Queste aziende possono inviarci un video di 2 minuti in cui raccontano la loro azienda e la loro rinascita. Che idee hai? Cosa vuoi fare? Cosa cerchi? In due minuti raccontati”, spiega Cristina Nati.

“Posteremo questi video e il 21 marzo organizzeremo un dibattito online coinvolgendo esperti e grandi aziende per condividere idee e risultati e per trovare nuove soluzioni di rinascita insieme“, aggiunge Nati. “Cercheremo di raccontare tutte le aziende che aderiscono all’iniziativa pubblicando sui nostri canali social e nelle pagine di Primavera di Impresa i video per poi discuterne insieme nel dibattito del 21 marzo”.

Si tratta di un’occasione per le piccole e medie imprese italiane di fare network, per trovare nuove strade per approcciare il business in un modo diverso, ripensando all’impresa in un altro modo. La contaminazione di idee è la parola d’ordine di Primavera di Impresa per aiutare le imprese a raccontare le proprie esperienze e attraverso lo scambio con gli altri riuscire a creare una relazione che sia avvincente per tutti.

Istruzioni per inviare il proprio video

“Quest’anno abbiamo deciso di lasciar parlare le aziende del network. Siate artefici del vostro racconto, vi chiediamo di registrare una pillola video di massimo 2 minuti ed inviarcela alla mail segreteria@primaveraimpresa.it. Nel video potrete parlare della vostra azienda, dei vostri progetti realizzati o futuri e della vostra creatività d’impresa come nello spirito di Primavera. I vostri video saranno trasmessi sul sito di Primavera d’Impresa e sui canali social dell’evento dal 16 Marzo in poi. Qui tutte le istruzioni dettagliate”.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Le aziende possono inviare il proprio video a segreteria@primaveraimpresa.it. Deadline: entro il 20 marzo 2021. Qui la pagina Facebook di Primavera d’Impresa. E a questo link la pagina Instagram.

Leggi anche: Primavera d’impresa: l’intervista a Cristina Nati

Potrebbero interessarti Il ministro Giovannini annuncia il via libera a cantieri dal valore di 66 miliardi La cassa integrazione durante il Covid: confronto fra Italia e resto d'Europa Estrazione Lotteria degli scontrini di oggi, 11 marzo 2021: chi ha vinto, i vincitori