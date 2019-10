Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, lunedì 7 ottobre 2019.

Quota 100: che ne sarà degli esodati?

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha assicurato che Quota 100 è confermata fino alla scadenza della sperimentazione triennale, nel 2021, ma poi non sarà rinnovata. Resta quindi un grande interrogativo: che ne sarà degli esodati di Quota 100?

Gli esodati di Quota 100 sono coloro che matureranno i requisiti per andare in pensione con questo sistema solo nel 2022, quando cioè il programma non sarà più operativo. Queste persone, per esempio coloro che compiranno 62 anni solo nel 2022, rischiano di essere fortemente penalizzate rispetto a chi è potuto e potrà andare in pensione con Quota 100.

Nella recente Nota di aggiornamento al Def non si parla di pensioni. Il Governo per ora ha solo previsto di mantenere in vigore Quota 100 fino alla scadenza della sperimentazione triennale, ossia fino alla fine del 2021, ma non ha specificato nulla sul destino di chi ne resterà tagliato fuori.

Quota 100: finora 185mila domande

Finora sono 184.890 le domande di pensione anticipata con il programma Quota 100 arrivate all’Inps. Il dato, fornito dallo stesso Istituto di Previdenza sociale, è aggiornato al 30 settembre 2019. E si tratta di un numero molto inferiore rispetto alle stime di inizio anno (290mila domande). La maggioranza delle domande (poco meno di 79mila) è giunta da persone tra i 63 e i 65 anni, mentre i 62enni che hanno chiesto di uscire dal mercato del lavoro con Quota 100 sono stati 71.831. Le domande presentate da persone over 65, infine, sono state 34.163.

