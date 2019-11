Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, martedì 5 novembre 2019.

Catalfo: a gennaio un tavolo sulla riforma delle pensioni. Sindacati soddisfatti

Il Governo è pronto ad aprire da gennaio tavoli con i sindacati per una riforma generale delle pensioni. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo a margine dell’incontro avuto ieri con i rappresentanti dei sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil.

Catalfo ha spiegato che il confronto affronterà il tema della pensione di garanzia per i giovani, i lavori gravosi e il tema della separazione tra assistenza e previdenza. E ha ribadito che in questa manovra di bilancio restano Quota 100, Opzione donna e l’Ape sociale.

Soddisfatti i sindacati, che però chiedono al Governo segnali sulla rivalutazione degli assegni e sull’accesso al pensionamento per le donne, misure da introdurre già nella manovra di bilancio in corso di approvazione in parlamento.

“Le donne sono le vere vittime del sistema previdenziale”, sottolinea il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga. “Solo un quarto di chi esce con Quota 100 è donna”.

La ministra Catalfo, dal canto suo, ha fatto sapere di “condividere” la richiesta dei sindacati di dare maggiore attenzione sulla rivalutazione delle pensioni.

