Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, giovedì 31 ottobre 2019.

Pensioni news: cosa prevede la manovra 2020 su Quota 100, Ape Social e Opzione Donna

La bozza della manovra economica varata dal Governo prevede, tra le altre cose, la proroga di un anno, fino a fine dicembre 2020, dell’Ape social ed estende Opzione Donna alle lavoratrici che raggiungono i requisiti entro il 29 febbraio 2020.

Come previsto, Quota 100 è confermata. E si aggiunge un accantonamento di risorse specifico, che prevede per il prossimo triennio altri risparmi per 1,7 miliardi di euro complessivi (300 milioni nel 2020, 900 nel 2021, 500 nel 2022) a garanzia dei quali vengono accantonate risorse equivalenti. Si prevedono poi due monitoraggi l’anno, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre, per liberare i fondi accantonati una volta perseguiti i risparmi.

Nella bozza di manovra non compare, invece, al momento, l’intervento sull’indicizzazione delle pensioni, che doveva garantire l’adeguamento pieno degli assegni fino a 4 volte il minimo (cioè le pensioni lorde tra i 1.522 e i 2.029 euro al mese).

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

