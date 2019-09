Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo TPI raccoglie in tempo reale le ultime news in tema pensioni di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Di seguito tutte le notizie e le novità sul sistema previdenziale e su tutti i programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna.

Pensioni news, Tridico: “Valutiamo in Fondo integrativo pubblico”

“Stiamo pensando ad un Fondo integrativo pubblico complementare”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervistato dall’Ansa. La richiesta di valutare l’ipotesi sarebbe arrivata all’Istituto nazionale di previdenza dal Ministero del Lavoro. Si parla di un Fondo che sarebbe volontario e aperto a tutti. “Così si realizza anche una sorta di pensione di garanzia”, ha sottolineato Tridico.

Fondo pubblico, sindacati contrari

I sindacati si schierano contro l’ipotesi di un Fondo integrativo pubblico complementare per le pensioni. “Ci sono già i fondi complementari privati, sono quelli della contrattazione collettiva. Dare una pensione di garanzia ai giovani non è farlo attraverso i fondi complementari”, attacca il segretario della Cgil, Maurizio Landini.

“Noi stiamo chiedendo che, nel riformare la legge Fornero in modo serio, si costruisca la condizione per una pensione di garanzia: questo deve essere uno strumenti della nuova riforma delle pensioni”.

Secondo la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, l’Inps si dovrebbe “concentrare sull’ottima gestione della prima gamba della previdenza”. “Abbiamo fondi contrattuali importanti per i lavoratori e le lavoratrici”, osserva.

Contrario al Fondo pubblico anche il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo: “Bisogna incentivare di più l’iscrizione dei giovani ai fondi complementari”, dice. “Oggi nel nostro Paese i fondi stanno dimostrando di essere un esempio nel mondo per rendimento, sicurezza e possibilità di dare una mano alle pensioni del futuro”.

Quota 100, nel 2019 risparmi per 1,7 miliardi: confermata per il 2020

