Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, domenica 3 novembre 2019.

Pensioni news: nel 2020 due nuove commissioni tecniche

Entro la fine di gennaio 2020 saranno istituite due commissioni tecniche sulla previdenza che si dovranno occupare dei lavori gravosi, da un lato, e della spesa pensionistica e assistenziale, dall’altro. Lo prevede l’ultima bozza della manovra economica varata dal governo.

Entrambe le commissioni saranno presiedute dal ministro del Lavoro e vedranno al tavolo i ministero dell’Economia e della Salute, l’Istat, l’Inail, l’Inps e dovranno concludere i loro lavori entro la fine del 2020.

La prima commissione dovrà valutare la gravosità dei lavori guardando anche ad età, condizioni dei lavoratori ed esposizione ambientale. Alla commissione gravosi parteciperanno anche rappresentanti di imprese e sindacati. La seconda avrà invece il compito di classificare, e comparare con le esperienze internazionali, la spesa per previdenza e assistenza.

Pensione per gli albanesi residenti in Italia: il governo valuta un accordo con Tirana

“L’Italia ospita la più numerosa comunità albanese all’estero, ed è un esempio di integrazione. Valuteremo anche insieme la possibilità di eventuali accordi anche sul piano previdenziale”. Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nelle dichiarazioni congiunte con il premier albanese Edi Rama, che nei giorni scorsi è stato visita in Italia.

Secondo Rama, va “anche affrontata nella materia dovuta la questione delle assicurazioni sociali di un gran numero di contribuenti” albanesi “nello Stato italiano”. “Abbiamo una buona collaborazione in questa direzione, intensificheremo i tentativi di raggiungere quest’accordo che ha una grande importanza per l’economia e la dignità di queste persone ma anche per la tradizionale amicizia di questi Paesi”, ha aggiunto il premier albanese.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

