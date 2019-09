Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo TPI raccoglie in tempo reale le ultime news in tema pensioni di oggi, sabato 28 settembre 2019. Di seguito tutte le notizie e le novità sul sistema previdenziale e su tutti i programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna.

Il braccio di ferro di Renzi contro Quota 100

Quota 100 ci sarà anche nel 2020, ma i requisiti d’accesso al programma di pre-pensionamento potrebbero cambiare. Sul tavolo c’è l’ipotesi di innalzare l’età anagrafica richiesta da 62 anni a 64. A riportare l’indiscrezione e Il Giornale, secondo cui le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni su Quota 100 da Matteo Renzi vanno lette proprio come un tentativo di strappare una revisione dei requisiti.

Il premier, Giuseppe Conte, ha assicurato più volte che Quota 100 sarà confermata nel 2020, ma ha anche precisato che si tratta di una “misura temporanea” e che non risolve tutti i problemi sul fronte previdenziale. Come noto, M5S e Pd sono divisi sul piano di pensionamento anticipato. Le due forze di governo avrebbero raggiunto perciò un accordo di compromesso: Quota 100 resta fino alla scadenza della sperimentazione triennale, ossia fino alla fine del 2021, e poi decade.

Negli ultimi giorni Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha insistito: “Quota 100 va eliminata, ma il ministro Gualtieri ha escluso questa ipotesi”. Renzi ha anche precisato: “Noi ci atterremo a quello che farà il governo e non faremo i pierini del governo e cercheremo di dare una mano”. Ma il suo pressing potrebbe portare almeno a un restyling di Quota 100 già dal 2020.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Reddito di cittadinanza, consulenti del lavoro: "Determinante la fase due" Concorsi pubblici news: 40 posti da dirigente sanitario al ministero della Salute Lavori più pagati, la classifica delle professioni d’oro per i neolaureati