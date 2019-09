Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

TPI raccoglie in questo articolo le ultime news in tema pensioni, aggiornate alla data di oggi, giovedì 27 settembre 2019. Di seguito tutte le notizie e le novità sul sistema previdenziale e sui vari programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna.

Quota 100 e Opzione Donna anche nel 2020

Quota 100 e Opzione Donna saranno mantenute nel 2020. Nei prossimi giorni il Governo Conte bis dovrà presentare la Nota di aggiornamento al Def e, salvo clamorose sorprese, i due principali programmi di pensionamento anticipato dovrebbero essere confermati, almeno per l’anno prossimo.

Nei giorni scorsi il premier Conte ha assicurato che Quota 100 e Opzione Donna saranno presenti in manovra, ma su Quota 100 ha specificato che si tratta di una “misura temporanea”. “Quota 100 sarà mantenuta, ma non è la panacea dei problemi del sistema pensionistico”, ha dichiarato il premier. “È una misura temporanea, introdotta per sanare una ferita, un vulnus”.

Come noto, il programma che consente di andare in pensione con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi divide M5S e Pd. Secondo quanto emerso nelle scorse settimane, tuttavia, le due forze di maggioranza avrebbero raggiunto un accordo di compromesso: Quota 100 resta fino alla scadenza del triennio sperimentale, ossia fino alla fine del 2021. Poi non sarà rinnovata.

Pensioni news, Salvini: “Barricate in Parlamento per Quota 100”

“Quota 100 non si tocca, su questo faremo le barricate in Parlamento. Se qualcuno pensa di toccare quota 100 li facciamo stare in Parlamento giorno e notte”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato nella serata di ieri durante il programma tv Fuori dal coro, in onda su Rete 4.

Opzione Donna, la Cgil propone una modifica

La Cgil propone di modificare Opzione Donna in modo da riconoscere alla lavoratrice in uscita un anno di contributi per ciascun figlio avuto. La proposta è stata lanciata dal segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, durante la Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil a Lecce nel fine settimana scorso. “Bisogna riconoscere un anno di contributi per ogni figlio”, ha detto Landini, secondo cui il programma di pensionamento anticipato Opzione Donna “è abbastanza penalizzante”.

“C’è un problema per le donne”, ha osservato il segretario della Cgil. La proposta di modificare Opzione Donna è stata avanzata dal leader sindacale durante un dibattito faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio non ha commentato l’ipotesi: Conte si è limitato a dire che il governo intende “riproporre Opzione Donna” nella Legge di Bilancio 2020.

Potrebbero interessarti I valori dello spread in tempo reale Rischia di slittare al 2020 il concorso ordinario per l'insegnamento Reddito di cittadinanza: il progetto della card unica

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: