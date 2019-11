Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, martedì 26 novembre 2019.

Quota 100: finora 201mila domande

Dall’inizio dell’anno a oggi sono 201mila gli italiani e le italiane che hanno chiesto di poter andare in pensione con Quota 100. Lo dice l’Inps, che ha diffuso i dati sulle domande di Quota 100 aggiornati all’11 novembre. Scorrendo le richieste emerge il forte gap di genere: due terzi delle domande (148mila) sono state presentate da uomini e solo un terzo (52mila) da donne. Le istanze presentate da lavoratori dipendenti sono state 71.600 e quelle avanzate da dipendenti pubblici oltre 61.500.

Secondo uno studio condotto dalla Cgil, nei tre anni di sperimentazione le domande di adesione a Quota 100 saranno in tutto 341mila. Molte meno rispetto alle 973mila che erano state previste all’inizio del 2019 dal Governo M5S-Lega (secondo cui il 2019 si sarebbe chiuso con 290mila domande).

Pensioni news, la ministra Catalfo: “C’è l’intenzione di superare la legge Fornero”

La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, rassicura i sindacati: “C’è l’intenzione di superare la riforma Fornero”. “Abbiamo fatto un primo incontro, ce ne saranno altri a gennaio”, ha spiegato la ministra a margine dell’anteprima del ‘Festival del lavoro’.

Nelle scorse settimane Catalfo aveva annunciato per il nuovo anno l’apertura di un tavolo sulla riforma delle pensioni. la ministra ha spiegato che il confronto affronterà il tema della pensione di garanzia per i giovani, i lavori gravosi e il tema della separazione tra assistenza e previdenza. E ha ribadito che in questa manovra di bilancio restano Quota 100, Opzione donna e l’Ape sociale.

L’Ocse bacchetta l’Italia su Quota 100

L’Ocse bacchetta l’Italia su Quota 100. Nel suo Economic Outlook, diffuso nei giorni scorsi, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico chiede al Governo italiano di “passare in rassegna le spese, per razionalizzarle, rivedendo le modifiche sulle regole di prepensionamento adottate nel 2019”.

Nel rapporto si invita Roma a mettere il “debito pubblico su una traiettoria discendente sostenibile, accompagnando al tempo stesso la crescita, in particolare, nelle regioni in ritardo”: per questo viene richiesta “l’attuazione di un programma di bilancio credibile sul medio termine e di riforme strutturali ambiziose”.

Dall’Ocse, quindi, ecco l’appello a “preservare il legame tra l’età pensionabile e l’aspettativa di vita”, in linea con quanto previsto dalla Legge Fornero. Un passo che consentirebbe di “liberare risorse” a vantaggio di “programmi e investimenti pubblici più efficaci e al miglioramento dell’equità intergenerazionale”.

