Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, venerdì 22 novembre 2019.

L’Ocse bacchetta l’Italia su Quota 100

L’Ocse bacchetta l’Italia su Quota 100. Nel suo Economic Outlook, diffuso ieri, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico chiede al Governo italiano di “passare in rassegna le spese, per razionalizzarle, rivedendo le modifiche sulle regole di prepensionamento adottate nel 2019”.

Nel rapporto si invita Roma a mettere il “debito pubblico su una traiettoria discendente sostenibile, accompagnando al tempo stesso la crescita, in particolare, nelle regioni in ritardo”: per questo viene richiesta “l’attuazione di un programma di bilancio credibile sul medio termine e di riforme strutturali ambiziose”.

Dall’Ocse, quindi, ecco l’appello a “preservare il legame tra l’età pensionabile e l’aspettativa di vita”, in linea con quanto previsto dalla Legge Fornero. Un passo che consentirebbe di “liberare risorse” a vantaggio di “programmi e investimenti pubblici più efficaci e al miglioramento dell’equità intergenerazionale”.

Tutte le ultime news su Quota 100 e sulle pensioni

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili:

Potrebbero interessarti Spread Italia: Btp/Bund oggi venerdì 22 novembre 2019 in tempo reale Reddito di cittadinanza, ultime notizie del 22 novembre 2019: Fratelli d’Italia presenta emendamento alla manovra per abolire il sussidio Spread Italia: Btp/Bund oggi giovedì 21 novembre 2019 in tempo reale