Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, domenica 20 ottobre 2019.

Quota 100 agita il Governo

Quota 100 continua a creare tensioni nella maggioranza di governo. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, insiste nel chiedere la cancellazione della misura già a partire dal 2020, ma il premier Conte e il Movimento 5 Stelle non arretrano.

“Quando diciamo che Quota 100 non va bene non stiamo attaccando gli anziani: dico che 20 miliardi di euro messi tutti insieme su 100mila persone o 190mila come dice Salvini, 20 miliardi per 150mila persone sono un’assurdità”, ha detto Renzi alla Leopolda 10. “Gli 80 euro valgono 10 miliardi e vanno a 10 milioni di persone, i 20 miliardi di Quota 100 vanno a 150mila persone, ed è una ingiustizia”.

“Qualcuno oggi continua a sperare nell’abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono”, replicano dal M5S. E Conte ribadisce: “Quota 100 la manteniamo”.

Pensioni news, il ministro Gualtieri annuncia una riforma

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato una riforma delle pensioni per gestire il “dopo Quota 100”. “Bisogna costruire un assetto più equo, flessibile ed equilibrato del sistema previdenziale, e abbiamo valutato che prendersi il tempo per una riforma complessiva fosse più efficace rispetto a un intervento estemporaneo sulle finestre”, ha dichiarato il ministro in una intervista a Il Sole 24 Ore. Qui l’articolo completo.

Cos’è Quota 100 e che ne sarà della misura nel 2020

Quota 100 è un programma di pensionamento anticipato che consente di uscire dal mercato dal lavoro a coloro che abbiano raggiunto almeno 62 anni d’età anagrafica e 38 di contributi versati. Il programma è stato introdotto come sperimentazione triennale nel 2019 dal Governo M5S-Lega. La nuova maggioranza di governo è divisa: il M5S sostiene la misura, mentre il Pd e Italia Viva sono contrari. Le parti hanno raggiunto un compromesso in base al quale Quota 100 resterà in vigore fino alla sperimentazione triennale, ossia fino alla fine del 2021, salvo poi essere cancellata.

