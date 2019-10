Pensioni news e Quota 100: le ultime notizie di oggi

In questo articolo puoi trovare le ultime news e novità in tema pensioni. Tutte le notizie sul sistema previdenziale e sui programmi di pensionamento anticipato, da Quota 100 a Opzione Donna, aggiornate alla data di oggi, venerdì 18 ottobre 2019.

Landini (Cgil): “Dal Governo vogliamo risposte sulle pensioni”

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, striglia il Governo sulla questione pensioni. “Ci sono temi su cui vogliamo avere risposte che ancora non abbiamo avuto: penso a tutta la questione pensionistica”, ha dichiarato Landini a margine di un evento a Bari. “Su questo c’è un impegno del Governo ad avviare un tavolo di trattativa da concludere entro il mese di aprile del prossimo anno. Per quello che ci riguarda quello è il luogo e la sede per fare una discussione di revisione vera della legge Fornero e allo stesso tempo di affrontare anche il problema che riguarda la rivalutazione e il sostegno delle pensioni che in questa legge di stabilità non è stato affrontato adeguatamente”.

Quota 100: nel 2019 meno adesioni del previsto

Le adesioni a Quota 100 nel 2019 sono state inferiori alla attese. All’inizio dell’anno il Governo M5S-Lega aveva preventivato circa 290mila domande, mentre al 30 settembre ne risultano arrivate all’Inps poco meno di 186mila.

Questa sottostima determinerà un risparmio per i conti pubblici quantificabile in circa 1,5 miliardi di euro a fine anno. Secondo il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nel 2020 e nel 2021 ci saranno ulteriori risparmi per complessivi 4 miliardi di euro.

Pensioni, il ministro Gualtieri annuncia una riforma

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato una riforma delle pensioni per gestire il “dopo Quota 100”. “Bisogna costruire un assetto più equo, flessibile ed equilibrato del sistema previdenziale, e abbiamo valutato che prendersi il tempo per una riforma complessiva fosse più efficace rispetto a un intervento estemporaneo sulle finestre”, ha dichiarato il ministro in una intervista a Il Sole 24 Ore. Qui l’articolo completo.

